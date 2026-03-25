Haberler

Eyüpsultan'da kırdığı şişeyle tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

Eyüpsultan'da bir parkta alkol alan iki grup arasında 'Yan baktın' tartışması sonrasında çıkan kavgada, Muhammed K. elindeki kırık şişe ile Hüseyin Koç'a saldırdı. Yaralanan Koç hastanede hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

EYÜPSULTAN'da parkta alkol alan iki grup arasında iddiaya göre 'Yan baktın' tartışması çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Muhammed K., Hüseyin Koç'a (34) elindeki kırık şişeyle saldırdı. Muhammed K.'yi öldüren şüpheli Muhammed K. gözaltına alındı. Olay sırasında alkollü olduğunu ve ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay Eyüpsultan Alibeyköy mahallesinde 1 Mart Pazar günü meydana geldi. Parkta alkol alan iki grup arasında iddiaya göre 'Yan baktın' tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Hüseyin Koç, Hüseyin Özdemir ve Ahmet Abdülgani'yi yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Koç'un Muhammed K. tarafından kırılan şişe parçasıyla yaralandığı belirlendi. Hüseyin Koç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'YAN BAKTIN' TARTIŞMASI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada olayın 'Yan baktın' tartışması sonrası başladığını tespit etti. Parkta alkol alan iki grubun önce tartıştıkları daha sonra olayın kavgaya dönüştüğü belirlendi. Polis olay yerinden kaçan diğer grup üyelerinden 4'ünü gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada olayın firari şüphelisi Muhammed K.'nin kavga sırasında kırdığı şişeyle cinayeti işlediği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis firari Muhammed K.'yi yakalamak için yürüttüğü operasyonda önceki gece bir eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan Muhammed K. Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulandı. Şüphelinin olay sırasında alkollü olduğunu ve ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını söylediği öğrenildi.Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
