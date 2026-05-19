Eyüpsultan'da tır yangını söndürüldü
Eyüpsultan'da tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasdal-Kemerburgaz yolu havalimanı istikametinde seyir halindeki tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tırdaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel