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Eyüpsultan'da korkunç kaza: 6 yaralı

Eyüpsultan'da korkunç kaza: 6 yaralı
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Eyüpsultan'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Edirne istikametine seyreden A.Y. idaresindeki 80 LT 148 plakalı tır, Odayeri'ndeki gişeleri geçtikten sonra aynı yönde giden S.B. yönetimindeki 37 AEG 267 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü S.B. ile biri çocuk 5 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırılan 6 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ağır hasarlı hafif ticari araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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