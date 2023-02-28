EYÜPSULTAN'DA TAVUK HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA Güncel Haberler EYÜPSULTAN'da Sedat Çelik adlı kişinin yetiştirdiği 4 tavuk kümesten çalındı. EYÜPSULTAN'da Sedat Çelik adlı kişinin yetiştirdiği 4 tavuk kümesten çalındı. Ormanda barakada yaşadığı belirlenen şüpheli çaldığı 4 tavukla birlikte yakalandı. Hırsızlık anları kümesin güvenlik kamerasına yansıdı. Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde kümeste tavuk yetiştiren Sedat Çelik, 23 Şubat Perşembe günü 2 bin lira değerindeki tavuklarından 4 tanesinin olmadığını fark etti. Kümesin önüne taktırdığı güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Çelik, tavuklarının çalındığını anlayarak polise şikayette bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, tavukları çalanın Çetin S. adlı kişi olduğunu tespit etti. Ormanda bir bakarada yaşadığı belirlenen Çetin S. çaldığı 4 tavukla birlikte yakalandı. Çetin S. gözaltına alınırken, çaldığı tavuklar sahibine teslim edildi. Çetin S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sedat Çelik Eyüpsultan Güncel Haberler

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