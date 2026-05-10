Eyüpsultan'da taksicinin uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle darbedildiği belirlendi

Eyüpsultan'da taksicinin uyuşturucu alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık sebebiyle darbedildiği anlaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadolap Mahallesi'nde taksici G.A'nın (29) dün akşam aracına aldığı 2 kişi tarafından darbedildiği olayla ilgili çalışma yaptı.

G.A'nın uyuşturucu madde satın almak amacıyla M.Y. (20) ve Y.B.K. (19) ile iletişime geçtiği, belirlenen adrese gittiğinde şüphelilerin araca bindiği tespit edildi.

Takside yaşanan uyuşturucu alışverişine ilişkin anlaşmazlık nedeniyle 2 şüphelinin para istedikleri G.A'yı darbettiği anlaşıldı.

Polis ekiplerince olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Öte yandan, taksici G.A'nın, arka koltukta oturan şüpheliler tarafından boğazına ip dolanarak darbedilmesi aracın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Olayın ardından taksici hastaneye kaldırılmıştı.