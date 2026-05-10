Haberler

Eyüpsultan'da taksicinin uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle darbedildiği belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da taksici G.A, uyuşturucu alışverişi sırasında iki kişi tarafından darbedildi. Olayın ardından polisin kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Eyüpsultan'da taksicinin uyuşturucu alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık sebebiyle darbedildiği anlaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadolap Mahallesi'nde taksici G.A'nın (29) dün akşam aracına aldığı 2 kişi tarafından darbedildiği olayla ilgili çalışma yaptı.

G.A'nın uyuşturucu madde satın almak amacıyla M.Y. (20) ve Y.B.K. (19) ile iletişime geçtiği, belirlenen adrese gittiğinde şüphelilerin araca bindiği tespit edildi.

Takside yaşanan uyuşturucu alışverişine ilişkin anlaşmazlık nedeniyle 2 şüphelinin para istedikleri G.A'yı darbettiği anlaşıldı.

Polis ekiplerince olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Öte yandan, taksici G.A'nın, arka koltukta oturan şüpheliler tarafından boğazına ip dolanarak darbedilmesi aracın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Olayın ardından taksici hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Adem Koç
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu

Verecekleri konser bir kentimizi karıştırdı! 60 vakıf ayağa kalktı
Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada

Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan genç feci şekilde can verdi
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu

Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!