Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: Muammer Öztürk Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binen Muammer Öztürk (48), kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Heves Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KOZ 634 plakalı aracıyla işe gitmek için evinden çıkan Muammer Öztürk, hareket ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Muammer Öztürk'ün ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, Öztürk'ün 'güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık', 'otodan hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.