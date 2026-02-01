Haberler

Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil yandı

Güncelleme:
Haliç Köprüsü yönünde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Eyüpsultan'da seyir halindeyken alev alan araç, kullanılamaz hale geldi.

Haliç Köprüsü'nün Kağıthane istikametinde plakası öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı.

Sürücü, araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoldan geçen diğer sürücüler ile bir su tankerinin de müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
