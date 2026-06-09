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Eyüpsultan'da servis minibüsünün yol bakım aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

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Eyüpsultan'da yabancı turist taşıyan servis minibüsü, yol bakım çalışması yapan araçlara çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı, sürücü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarıldı.

Eyüpsultan'da yolcu taşıyan servis minibüsünün yol bakım aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kemerburgaz İstanbul Havalimanı Yolu'nda meydana gelen kazada, yabancı turist taşıyan servis minibüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yol temizleme araçlarının çalışma yaptığı esnada önce ışıklı uyarı tabelasına, daha sonra 34 FVE 037 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet de yanında bulunan yol süpürme aracına çarptı.

Kamyonetin ve servis minibüsünün şoförüyle minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri servis minibüsünde sıkışan sürücüyü çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
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