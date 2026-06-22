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Eyüpsultan'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişi hastaneye kaldırıldı

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Eyüpsultan'da bir pastanede karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve doğal gaz ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.

Eyüpsultan'da bir pastanede karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle Reşadiye Caddesi'ndeki bir pastanede oturan bazı müşterilerin rahatsızlanması üzerine iş yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin iş yerinde gaz kokusu alması nedeniyle itfaiye, polis ve doğal gaz firması ekiplerine haber verildi.

Pastanedeki 6 kişi, sağlık ekiplerince karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, pastanenin bulunduğu 4 katlı binayı boşaltarak, çevrede önlem aldı.

Doğal gaz firması ile itfaiye ekiplerinin iş yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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