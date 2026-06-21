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Eyüpsultan'da sahilde park halindeki otomobil alev alev yandı

Eyüpsultan'da sahilde park halindeki otomobil alev alev yandı
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Eyüpsultan'da sahile giden kadın sürücünün park ettiği otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

EYÜPSULTAN'da sahile giden kadın sürücünün park ettiği otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi sahilinde park halindeki otomobilde çıktı. İddiaya göre, güzel havayı fırsat bilerek sahile giden kadın sürücünün otomobili, bir süre sonra alev aldı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken otomobil demir yığınına döndü. Aracın alev alev yandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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