Eyüpsultan'da kuyumcudan 4 kilo altın çalınmasına ilişkin 8 zanlı yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Eyüpsultan'da bir kuyumcudan 4 kilogram altın çalan 8 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olayı, güvenlik kamera görüntüleriyle aydınlatıldı.

Eyüpsultan'da gece saatlerinde kepenkleri kırılan bir kuyumcudan 4 kilogram altının çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat gecesi Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana gelen hırsızlığa ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 5 şüphelinin iş yerinin kepenklerini kırarak içeriye girdiklerini belirledi.

İfadesi alınan iş yeri sahibi de 18 milyon lira değerindeki 4 kilogram altınının çalındığını beyan etti.

Şüphelileri yakalamak için Büyükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Güngören ve Esenler'de toplam 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 5 şüphelinin iş yerinin kepenklerini kırıp altınları aldıktan sonra otomobille kaçmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
