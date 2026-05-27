Eyüpsultan'da otomobil park halindeki araçlara çarptı; kaza kamerada

Kaza, saat 11.45 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Fındıklı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 FP 6447 plakalı otomobil, rampa aşağı ilerlediği sırada park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, önünde bulunan başka bir otomobile daha çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 3 otomobilde hasar meydana geldi. Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı