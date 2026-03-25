Eyüpsultan'da bir kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin bir zanlı yakalandı

Eyüpsultan'da bir parkta alkol alan iki grup arasında çıkan kavgada, cam şişe parçasıyla bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili Muhammet K. isimli zanlı gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da kavga sırasında kırdığı cam şişenin parçasıyla bir kişinin ölümüne neden olan ve 2 kişiyi de yaralayan zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Mart'ta Alibeyköy Mahallesi'ndeki bir parkta iki grubun tartışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda ekipler, parkta oturdukları sırada alkol içen iki grubun birbirlerine "Ne bakıyorsun?" diyerek sözlü tartışma yaşadıktan sonra buradan ayrıldıklarını, bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek kavga çıkardığını belirledi.

Şüphelilerden birinin kavga sırasında elindeki şişeyi kırıp cam parçasını savurarak Hüseyin Koç (34), Hüseyin Ö. (48) ve yabancı uyruklu Ahmet A'yı yaraladığı tespit edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Koç'un hayatını kaybederken, diğer 2 kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, kavga sırasında orada bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kavga sırasında kırdığı şişenin cam parçasıyla saldırarak Hüseyin Koç'un ölümüne neden olup, 2 kişiyi yaralayan zanlının Muhammet K. (25) olduğunu tespit etti.

Ekiplerce dün Kağıthane'de gözaltına alınan şüphelinin 4 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
