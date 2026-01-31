Haberler

Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonu trafikte yoğunluğa yol açtı

Eyüpsultan'da devrilen hafriyat kamyonu trafikte yoğunluğa yol açtı
Güncelleme:
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik yoğunluğu meydana geldi. Kazanın kamyonun lastiğinin patlaması nedeniyle oluştuğu ifade edildi.

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Işıklar mevkisinde, İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden 34 ZR 7570 plakalı hafriyat kamyonu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık görevlilerince kontrol edilen sürücü, polis ekiplerine kazanın kamyonun lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiğini ileri sürdü.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşan yolda, kamyon ve yola dökülen hafriyatın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
