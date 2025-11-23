Eyüpsultan'da hamsi festivali düzenlendi

Eyüpsultan'da Düğmeciler Mahallesi Muhtarlığı tarafından, "Düğmeciler Mahallesi Hamsi Festivali" düzenlendi.

Galip Özger Caddesinde, Mahalle Muhtarı Süleyman Özcan'ın organizasyonu ile gerçekleştirilen festival, Karadeniz müzikleri eşliğinde oynanan horon gösterisiyle başladı.

Programda konuşan Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, bu tarz festivallerin birlik ve beraberliği artırıcı etkinlikler olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, doğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle, Anadolu ve Trakya'sıyla çok zengin kültürel çeşitliliğe sahip olduğunu belirten Yurt, "Türkülerimiz, müzik aletlerimiz farklı sadece gönüllerimiz bir. Biz bu devlete ve millete gönül bağıyla bağlıyız. Muhtarımız burada hem mahalle kültürünü yaşatmak hem de ilçemize renk katmak için bu festivali düzenlemiş, teşekkür ediyorum." dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de mahalleliyi bir araya getirdiği ve böyle bir festival düzenlediği için muhtar Özcan'a teşekkür ederek, "Bu bir halk buluşması. Çok güzel bir etkinlik. Geriye kalan 28 mahallemizde benzer etkinlikler için muhtarlarımızın yanındayım. Muhtarlarımız bunları yapsın ben de seve seve yanlarında olacağım. Biz hep beraberiz, kültürümüz, tarihimiz o kadar değerli ve güzel ki." ifadelerini kullandı.

Düğmeciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Özcan da bugüne kadar yaptıkları her çalışmanın en önemli unsurunun mahalledeki birlik ve beraberliğin ortaya çıkarılması olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bu festival mahallemizin tanıtımına katkı sağlarken aynı zamanda insanımızın bir araya gelmesine vesile oluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhtarlar her köyün, mahallenin cumhurbaşkanıdır sözüyle, biz mahalle muhtarlarının omuzlarına bıraktığı sorumluluğun, vebalin, yükün ağırlığında olup, yine ondan aldığımız ilham ve güçle halka hizmet, hakka hizmet düsturuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Festival, katılımcılara hamsi ikramıyla sona erdi.