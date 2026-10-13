Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu 2 araca çarpıp İSKİ bahçesine düştü, 2 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu 2 araca çarpıp İSKİ bahçesine düştü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 2 araca çarptıktan sonra İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine düştü. Kazada 2 kişi yaralanırken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, bölgedeki çalışmalar sürüyor.
EYÜPSULTAN'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 2 araca çarptıktan sonra İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı