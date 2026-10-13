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Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu 2 araca çarpıp İSKİ bahçesine düştü, 2 kişi yaralandı

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Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu 2 araca çarpıp İSKİ bahçesine düştü, 2 kişi yaralandı
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Eyüpsultan'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 2 araca çarptıktan sonra İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine düştü. Kazada 2 kişi yaralanırken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, bölgedeki çalışmalar sürüyor.

EYÜPSULTAN'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 2 araca çarptıktan sonra İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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