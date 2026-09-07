Eyüpsultan'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Eyüpsultan'da su motorunu tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Merkez Mahallesi Kalenderhane Caddesi'nde bir umumi tuvalette görevli olan İsmail Ayaz (36), su motorunu tamir ettiği esnada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ayaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA