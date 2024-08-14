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Eyüpsultan'da çıkan yangında köpek kurtarıldı

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Eyüpsultan'da motosiklet tamirhanesi olarak kullanılan bir gecekonduda çıkan yangında, içeride kalan köpek alevlerin arasından kurtarıldı.

EYÜPSULTAN'da üst katı motosiklet tamirhanesi olarak kullanılan 2 katlı gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev olarak kullanılan bölümde yaşayan kişi içeride kalan "Albay" isimli köpeğini alevlerin arasından kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Düğmeciler Mahallesi, Arif Paşa Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir gecekondunun motosiklet tamirhanesi olarak kullanılan ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek alt katta bulunan eve de sıçradı. Alt kattaki dairede yaşayan bir vatandaş ise içeride kalan "Albay" isimli köpeğini kurtarmak için eve girdi. Vatandaş yanan evin içindeki köpeğini bularak dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Köpeğini kurtarmak için eve giren vatandaş dumandan etkilendi. Olay yerindeki sağlık ekipleri dumandan etkilenen kişiye müdahale etti. 3 motosikletin kullanılamaz hale geldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Eyüpsultan Yaşam Güncel Haberler

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