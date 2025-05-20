Eyüpsultan'da 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Eyüpsultan'da 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
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Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi. Yangın ihbarının alınmasının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor ve olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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