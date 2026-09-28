Eyüpsultan Camii'nde kavgada silahla havaya 4 el ateş edildi, 2 kişi gözaltına alındı

Eyüpsultan Camii'nde kavgada silahla havaya 4 el ateş edildi, 2 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan Camii'nde saat 20.30 sıralarında yatsı namazı sırasında iddiaya göre A.M.Ç. (41) ile S.A. (38) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran A.M.Ç. havaya 4 el ateş etti; olayda yaralanan olmazken iki şüpheli gözaltına alındı.
EYÜPSULTAN Camii'nde çıkan kavgada silahla havaya ateş açan A.M.Ç. (41) ile tartıştığı S.A.(38) gözaltına alındı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatsı namazı sırasında A.M.Ç. ile S.A. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran A.M.Ç. havaya 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, silahla havaya ateş açan A.M.Ç. (41) ile tartıştığı S.A.'yı (38) gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.