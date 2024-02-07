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Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde Yerinde Dönüşüm Başladı

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Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki Öğretmenler Sitesi'nde yerinde dönüşüm törenle başladı. Belediye Başkanı Deniz Köken, dönüşümün başladığını ve hedeflenen 6 bin 500 birimin toplamda 521'inin dönüştürüleceğini söyledi.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki Öğretmenler Sitesi'nde yerinde dönüşüm törenle başladı.

Belediye Başkanı Deniz Köken, törende, daha önce temeli atılan ve kaba inşaatları devam eden Didem Sitesi ve Maliye Blokları'nın ardından Akşemsettin Mahallesi'ndeki Öğretmenler Sitesi'nde de yerinde dönüşümün başladığını söyledi.

Köken, "Geldiğimiz günden bugüne 4 bin binanın yıkımına, 17 bin yeni dairenin yapımına vesile olduk. 36 yıllık geçmişe sahip Öğretmenler Sitesi, yerinde dönüşümle 388 birimden oluşan, depreme dayanıklı ve modern bir yapıya kavuşacak. Böylece hedeflenen 6 bin 500 birimin toplamda 521'i dönüştürülmüş olacak." diye konuştu.

Yeşilpınar, Akşemsettin, Çırçır ve Karadolap'ın, Eyüpsultan nüfusunun yüzde 38'ine tekabül ettiğini aktaran Köken, bu binalar yapıldıkça, yeni dükkanlar, iş yerleri oldukça bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini kaydetti.

Vatandaşların daha sağlıklı ortamda yaşamasının en büyük temennisi olduğunu dile getiren Köken, "Yerel KİPTAŞ'lar, yerel TOKİ'ler kurmamız lazım. Aslında biz kısmen kurduk. Seçimden sonra inşallah beton santrali de kuracağız." dedi.

Konuşmaların ardından Köken, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Yunus Emre Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Lazgin Çiftçi, Eyüp Müteahhitler Derneği Başkanı İrfan Tutacak ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla butona basılarak temele ilk harç atıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken'in girişimleriyle Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerindeki 46 siteyi kapsayan ve "Saçak Parseller" adıyla tanımlanan alanda müteahhit-vatandaş işbirliğiyle yaklaşık 6 bin 500 bağımsız birimin dönüşümünün sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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