Eynif Ovası'nın yılkı atları dronla görüntülendi

Antalya'nın İbradı ilçesindeki Eynif Ovası'nda yaşayan yılkı atları, doğal güzellikleri ve artan popülasyonlarıyla dikkat çekiyor. Dronla çekilen görüntülerde, yetişkin atların yavrularıyla birlikte otlaması ve su birikintilerinden geçişi gözler önüne serildi.

Antalya'nın İbradı ilçesindeki Eynif Ovası'nda yaşamlarını sürdüren yılkı atları dronla görüntülendi.

Ormana Mahallesi'nde doğal güzelliğiyle öne çıkan yaklaşık 90 bin dönümlük Eynif Ovası, yıllardır yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor.

Sürüler halinde dolaşan yılkı atları dronla kaydedildi.

Görüntülerde, yavru tayların anneleriyle otlaması, sürülerin su birikintilerinin içinden geçmesi ve geniş çayırlarda hareket etmesi yer alıyor.

Yılkı atlarının popülasyonunun her geçen yıl arttığı belirtilirken, bölge doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA / Mustafa Taş
