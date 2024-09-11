Eynesil'de İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Giresun'un Eynesil ilçesinde "İlköğretim Haftası" törenle kutlandı.

Şehit Şahin Abanoz Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Güven, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Yüzyılı maarif modelimizle çağı anlayan ve çağı aşmayı amaçlayan, değerlerimizle ve kültürel mirasımızla bütünleşmiş bireyler yetiştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu ve müzik dinletisi sunuldu.