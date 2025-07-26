Eymir Gölü Ormanında Yangın Kontrol Altına Alındı
Eymir Gölü çevresindeki ormanda öğle saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Eymir Gölü çevresindeki ormanda öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Öte yandan yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel