Eymir Gölü Ormanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Eymir Gölü Ormanında Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eymir Gölü çevresindeki ormanda öğle saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Eymir Gölü çevresindeki ormanda öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Öte yandan yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu

İşte MHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı

Fenerbahçe'den resmi açıklama! Kürt iş adamı istediğini aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.