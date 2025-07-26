Eymir Gölü Çevresinde Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele
Eymir Gölü çevresindeki ormanda çıkan yangına 1 uçak ve 5 helikopterle havadan, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleriyle karadan müdahale ediliyor.
1 UÇAK VE 5 HELİKOPTERLE MÜDAHALE
Eymir Gölü çevresindeki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İtfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri karadan alevleri kontrol altına almaya çalışırken havadan da 1 uçak ve 5 helikopterle alevlere müdahale ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel