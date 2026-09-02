Okullarda Sıfır Atık Seferberliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylül ayında okullarda sıfır atık temasıyla programlar düzenleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Bakanlık koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında eylül ayının teması "Okullarda Sıfır Atık" olarak belirlendi.

Tema kapsamında sıfır atık bilincini teşvik edici bilgilendirme ve eğitici-öğretici uygulamalara ilişkin yol haritası hazırlandı.

Bu kapsamda Bakanlığa bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, öğrenci ve velilere ihtiyaçları kadar alışveriş yapmaları ve uzun ömürlü ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulunuldu. Hazırlanan bilgilendirici broşürlerde kırtasiye alışverişi öncesinde geçmiş dönemlerden kalan çanta, defter, kalem, silgi ve benzeri okul gereçlerinin gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Öğrencilerin günlük yaşamlarında bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmaları, tek kullanımlık ürünlerden kaçınmaları, atıkları kaynağında ayırmaları ve israfı önlemelerine yönelik çeşitli bilgilendirici içerikler de hazırlandı.

Tek kullanımlık su şişeleri yerine yeniden kullanılabilir mataraların, tek kullanımlık poşet ve ambalajlar yerine ise beslenme kutuları ve yeniden kullanılabilir saklama kaplarının tercih edilmesi önerildi.

Okullarda Sıfır Atık köşeleri kurulacak

"Sıfır Atık Kahramanları Etkinlik Kitabı" ile öğrencilerin atıkları doğru ayrıştırma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm konularını çeşitli etkinliklerle öğrenmeleri desteklendi. "Mavi Dünya'nın Sıfır Atık Kahramanları" hikaye kitabında ise kağıt, plastik, cam, metal ve biyobozunur atıkların doğru ayrıştırılmasına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Çocukların sıfır atık yaklaşımını uygulamalı ve eğitici içeriklerle öğrenmelerine yönelik hazırlanan materyaller, "sıfıratık.gov.tr" internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden de erişime açıldı.

Çalışmalar kapsamında okul kantinlerindeki tüketim alışkanlıkları da ele alındı. Yine hazırlanan broşürlerle kantinlerde gereksiz tüketim ve gıda israfının azaltılmasına, atıkların kaynağında ayrı toplanmasına, öğrencilerin sürdürülebilir tercihlere yönlendirilmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Öte yandan, okullarda kurulacak sıfır atık köşeleri, yeniden kullanım etkinlikleri ve atıklardan yeni ürünlerin üretildiği çalışmalarla öğrencilerin çevre konularını uygulayarak öğrenmeleri teşvik edilecek. Öğrencilere "yenisini almak yerine yeniden kullanmaları, israf etmek yerine paylaşmaları ve tüketim tercihlerinde sürdürülebilir seçeneklere yönelmeleri" mesajı verilecek. Bu sayede çocukların erken yaşta sıfır atık bilincini kazanmaları ve çevrelerine aktarmalarıyla toplumsal farkındalığın artması hedefleniyor.

"Geleceğimizin sıfır atık kahramanları okullarımızda yetişiyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da temaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin Sıfır Atık kahramanları okullarımızda yetişiyor. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerindeki Sıfır Atık Projemizi Milli Eğitim Bakanlığımız ile okullarımızda daha da yaygınlaştırıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılımızın başlamasıyla birlikte okullarımızda atık ayrıştırma eğitimlerinden kompost uygulamalarına, sıfır atık kamplarından geri dönüşüm atölyelerine, çevre temalı seminerlerden ekolojik pazar günlerine kadar birçok farkındalık çalışması yapacağız. Evlatlarımız öğrenecek, anlayacak, sıfır atık bilinci daha da güçlenecek."

Kaynak: AA