Evreşe Beldesi'nde Balıkçılar İçin Yeni Rampa

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinin Kocaçeşme Köy Muhtarı Ahmet Mandacı, köy limanında teknelerin denize rahat indirilebilmesi için rampa yaptırdı.

Kocaçeşme Köyü Muhtarı Ahmet Mandacı tarafından balıkçı limanına kayıkların daha rahat kullanabilmesi 10 metrelik rampa yaptırıldı.

Balıkçı Onur Dalgın, yaptığı açıklamada, muhtar Mandacı'nın balıkçılar için önemli işlere imza attığını belirterek, son yapılan rampayla kayıklarını rahatlıkla denize indirebildiklerini söyledi.