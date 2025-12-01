Evrensel Gazetesi'ne Yapılan Saldırı Davasında Tahliye Kararı

(İZMİR) - Evrensel gazetesinin İzmir bürosuna 13 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırı davasının ikinci duruşmasında tutuklu sanık İsa Can Biler için adli kontrolle tahliye kararı verildi.

İzmir 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İsa Can Biler ve avukatı ile Evrensel gazetesinin avukatları katıldı.

Duruşmayı basın meslek örgütü temsilcileri de izledi.

Duruşmada söz alan mağdur avukatlarından avukat Barış Pek, "Mahkemenizce bir önceki celsede İzmir Cumhuriyet Savcılığına yapılan başvuru neticesinde soruşturmaya başlanmıştır. Bu soruşturmanın sonucunun beklenmesini ve sanıkların tutukluluk halleriyle adli kontrol tedbirlerinin devam etmesini talep ediyoruz" dedi.

Evrensel Gazetesi İzmir Temsilcisi Özel Akdemir'in avukatı Devrim Avcı ise saldırıda kullanılan silahın hala kayıp olduğunu ve tek bilenin sanık Biler'in olduğunu belirterek, "İhbar üzerine başlatılan soruşturmanın serayeti ve sanığın delil karartma ihtimalinin bulunması açısından sanığın tutukluluk halinin devam etmesini beyan ediyoruz" diye konuştu.

Savcı tahliye talep etti

Cumhuriyet savcısı sanık İsa Can Biler için tahliye yönünde görüş bildirdi.

Müşteki Akdemir ise, "Biz bu olayın arkasında başka güçlerin olduğunu düşünüyoruz. Sanığın tetikçi olarak kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca maddi zararımız giderilmemiştir ve soruşturma aşamasında yeterli delil toplanmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi gerekir"

Biler'in avukatı Hasan Doğan, savunmasında şunları söyledi:

"Müvekkil, fevri bir davranışta bulunmuştur. Alkol etkisinde olduğunu kendisi de beyan etmiştir. Basın özgürlüğünü destekliyoruz ama adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi gerekir. Toplanan deliller toplanmıştır, suç tipi bellidir. Soyut iddialar dışında azmettirici ve teröre ilişkin herhangi bir ibare yoktur. Tahliyesini talep ediyoruz."

"Tetikçi olduğum iddialarını kabul etmiyorum"

Sanık İsa Can Biler, "Tetikçi olduğum iddialarını kabul etmiyorum. Tetikçi olsam kendimi gizlerdim. Halil Yapıcı ile oraya gitmezdim. Planlı projeli yapardım. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hakim, Biler'in yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine ve Biler'i olay yerine arabayla bırakan sanık İbrahim Halil Yapıcı'nın yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.

Dava 5 Mart 2026'ya ertelendi.