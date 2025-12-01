Haberler

Evrensel Gazetesi'ne Yapılan Saldırı Davasında Tahliye Kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de Evrensel gazetesinin bürosuna düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, tutuklu sanık İsa Can Biler adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı talebini değerlendirirken, çeşitli görüşler ve tehditler gündeme geldi.

(İZMİR) - Evrensel gazetesinin İzmir bürosuna 13 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırı davasının ikinci duruşmasında tutuklu sanık İsa Can Biler için adli kontrolle tahliye kararı verildi.

İzmir 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İsa Can Biler ve avukatı ile Evrensel gazetesinin avukatları katıldı.

Duruşmayı basın meslek örgütü temsilcileri de izledi.

Duruşmada söz alan mağdur avukatlarından avukat Barış Pek, "Mahkemenizce bir önceki celsede İzmir Cumhuriyet Savcılığına yapılan başvuru neticesinde soruşturmaya başlanmıştır. Bu soruşturmanın sonucunun beklenmesini ve sanıkların tutukluluk halleriyle adli kontrol tedbirlerinin devam etmesini talep ediyoruz" dedi.

Evrensel Gazetesi İzmir Temsilcisi Özel Akdemir'in avukatı Devrim Avcı ise saldırıda kullanılan silahın hala kayıp olduğunu ve tek bilenin sanık Biler'in olduğunu belirterek, "İhbar üzerine başlatılan soruşturmanın serayeti ve sanığın delil karartma ihtimalinin bulunması açısından sanığın tutukluluk halinin devam etmesini beyan ediyoruz" diye konuştu.

Savcı tahliye talep etti

Cumhuriyet savcısı sanık İsa Can Biler için tahliye yönünde görüş bildirdi.

Müşteki Akdemir ise, "Biz bu olayın arkasında başka güçlerin olduğunu düşünüyoruz. Sanığın tetikçi olarak kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca maddi zararımız giderilmemiştir ve soruşturma aşamasında yeterli delil toplanmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi gerekir"

Biler'in avukatı Hasan Doğan, savunmasında şunları söyledi:

"Müvekkil, fevri bir davranışta bulunmuştur. Alkol etkisinde olduğunu kendisi de beyan etmiştir. Basın özgürlüğünü destekliyoruz ama adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi gerekir. Toplanan deliller toplanmıştır, suç tipi bellidir. Soyut iddialar dışında azmettirici ve teröre ilişkin herhangi bir ibare yoktur. Tahliyesini talep ediyoruz."

"Tetikçi olduğum iddialarını kabul etmiyorum"

Sanık İsa Can Biler, "Tetikçi olduğum iddialarını kabul etmiyorum. Tetikçi olsam kendimi gizlerdim. Halil Yapıcı ile oraya gitmezdim. Planlı projeli yapardım. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hakim, Biler'in yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine ve Biler'i olay yerine arabayla bırakan sanık İbrahim Halil Yapıcı'nın yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.

Dava 5 Mart 2026'ya ertelendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.