Sivas'ta evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta evlilik vaadi ile dolandırıcılıktan gözaltına alınan üç zanlıdan ikisi tutuklandı. Şüpheliler, 1 milyon liralık dolandırıcılık iddialarıyla yakalandı.
İl merkezinde bazı kişilerin evlilik vaadiyle dolandırılmaları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı.
Kayseri istikametine araçla kaçmaya çalışan şüpheliler H.D, R.E ve R.A, Gemerek ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.E ve R.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden ele geçirilen ziynet eşyası, müştekilere teslim edildi.