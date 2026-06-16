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İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken Hatay'da yakalandı

İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken Hatay'da yakalandı
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İstanbul Güngören'de evlenmek istediği kadının erkek kardeşini tabancayla öldüren M.D., Suriye'ye kaçmaya çalışırken Hatay'da yakalandı.

İSTANBUL Güngören'de evlenmek istediği kadının erkek kardeşi Hazem Muhammed'i (21) tabancayla vurarak öldüren M.D. (37), Suriye'ye kaçmak isterken Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında yakalandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında İstanbul Güngören'de meydana geldi. Suriye uyruklu M.D., evlenmek istediği kadının erkek kardeşi Hazem Muhammed'i çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Şüphelinin olaydan sonra kaçtığı aracı takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'ye geçebileceği ihtimaline karşı Hatay Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri, M.D.'nin Suriye'ye kaçmasını engellemek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na çıkan yollarda güvenlik tedbirleri aldı. Alınan önlemler sonucu şüphelinin kullandığı araç, sınır kapısı yakınlarında tespit edilerek durduruldu. Cinayet şüphelisi M.D. ve aracın sürücüsü M.S. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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