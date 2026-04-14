Haberler

Kayseri'de kendisiyle evlenmeyen kişiyi silahla yaralayan kadına 14 yıl 2 ay hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de bir kadının, evlenmeyi reddeden bir kişiyi tabancayla yaraladığı gerekçesiyle 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Mahkeme, sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl, 'silah bulundurma' suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Sermiye S. (51) ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin son görüşünü sunan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, müşteki F.A'nın kendisini kandırdığını öne sürdü.

F.A'nın, görüntülerini çekerek internete yüklediğini iddia eden sanık, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Müşteki F.A'nın avukatı Alihan Esmer ise şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Sermiye S'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis verdi.

Sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum

Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum
İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler

Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var

Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum

Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor