Haberler

Bakan Göktaş, İftarını Muzaffer-Melike Aktaş Çiftinin Evinde Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde Muzaffer-Melike Aktaş çiftiyle iftar yaptı. Bakan Göktaş, birlikte geçirdikleri zamanın kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile birlikte "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan Muzaffer-Melike Aktaş çiftinin evinde iftar yaptıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iftar programını AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirtti.

Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik sürecinde destek alan Muzaffer-Melike Aktaş çiftinin evine konuk olduklarını ifade ederek, çiftin çocukları Eylül Lina'nın huzur içinde büyüdüğünü görmenin kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş paylaşımında, "Sofralarından bereket, yüzlerinden tebessüm eksik olmasın. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda evlilik yolculuğundaki gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
İlhan Palut'tan Galatasaray galibiyeti sonrası camiasına sevinç uyarısı

İlhan Palut: Galatasaray'ı yendik diye...
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı

Suriye hükümeti terör örgütünden resmen devraldı
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
Rusya'da hapis yatmamak için ölümünü kurgulayan eski bakan yardımcısı yakayı ele verdi

Eski bakan yardımcısının şeytani planı! Kendi ölümünü kurguladı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler