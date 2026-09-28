Haberler

EVKAF, Larnaka'da Zuhuri Camii meydanındaki bira festivaline tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EVKAF, Larnaka'da Zuhuri Camii ve Tekkesi'nin bulunduğu meydanda bira festivali düzenlenmesine tepki gösterdi. Açıklamada, bölgedeki Müslümanların hassasiyetlerinin karşılık bulmadığı belirtilerek Larnaka Belediyesi ve ilgili makamlar hassasiyete davet edildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Zuhuri Camii ve Tekkesi'nin bulunduğu meydanda hassasiyetleri belirtilmesine rağmen "bira festivali" düzenlenmesine tepki göstererek, "Tarihi ve dini mirasın değeri, o mirasın bugün hangi toplumun kontrolünde bulunduğuyla değişmez. Çünkü tarihi mirasa saygı, yalnızca geçmişe değil, bugün birlikte yaşama iradesine de gösterilen saygıdır." ifadesini kullandı.

EVKAF'tan yapılan yazılı açıklamada, Zuhuri Camii ve Tekkesi'nin, Kıbrıs adasında Osmanlı döneminden bugüne ulaşan Türk-İslam mirasının önemli örneklerinden birini teşkil ettiği ve bu yapının Larnaka'nın tarihi dokusu içerisinde önemli bir yere sahip olduğu kaydedildi.

Yapının bu özelliklerine rağmen, cami ve tekkenin bulunduğu Zuhuri Meydanı'nda, "bira festivali" yapıldığı ifade edilen açıklamada, bölgede yaşayan Müslümanların, mekanın tarihi ve dini kimliğine dikkati çekerek etkinliğin başka bir alanda gerçekleştirilmesi yönündeki hassasiyetlerinin de karşılık bulmadığı belirtildi.

Tarihi ve dini mirasın korunmasının ve ayakta tutulmasının yanında, bu mirasın taşıdığı anlamın, inançların ve toplumların hassasiyetlerinin de gözetilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Tarihi ve dini mirasın değeri, o mirasın bugün hangi toplumun kontrolünde bulunduğuyla değişmez. Çünkü tarihi mirasa saygı, yalnızca geçmişe değil, bugün birlikte yaşama iradesine de gösterilen saygıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Larnaka Belediyesi ve ilgili makamlar, Zuhuri Camii ve Tekkesi'nin tarihi ve dini kimliğine gereken hassasiyeti göstermeye ve bundan sonraki uygulamalarda bu hassasiyeti gözetmeye davet edildi.

Kaynak: AA
İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit

İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında SPK'nın başsavcılığa gönderdiği yazı ne anlama geliyor?

SPK'nın başsavcılığa gönderdiği yazı ne anlama geliyor? İşte detaylar
Türkiye’de çıkartılacak altın miktarı dudak uçuklattı! Dereler ve dağların yeri biliniyor

Türkiye’de çıkartılacak altın miktarı dudak uçuklattı
Irak ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek

Ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek
Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı

1 saç, 2 kırmızı kart!
Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı

Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanı görünce çılgına döndü
Müjde Uzman yeni yaşını kutladı! Paylaşımı dikkat çekti

Yeni yaşına kraliçe gibi girdi! Ünlü oyuncunun pozları beğeni topladı
Netanyahu'dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı! UCM'ye şikayet edecekler

Netanyahu'dan kurmaylarına Erdoğan talimatı: Hemen harekete geçin