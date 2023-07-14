Trabzon'da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu! Ardında mektup bırakmış

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, şahsın evinde mektup bıraktığı belirlendi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çukurçayır Mahallesi'nde yaşayan Muammer Turhan (36), evinde ölü olarak bulundu. Turhan'ı tabancayla vurulmuş halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Turhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

EVDE MEKTUP BIRAKMIŞ

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Muammer Turhan'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.Öte yandan, polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede bir mektup bulunduğu öğrenildi.