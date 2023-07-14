Trabzon'da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu! Ardında mektup bırakmış
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 36 yaşındaki Muammer Turhan evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Hayatını kaybeden kişinin evinde mektup bıraktığı belirtildi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, şahsın evinde mektup bıraktığı belirlendi.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çukurçayır Mahallesi'nde yaşayan Muammer Turhan (36), evinde ölü olarak bulundu. Turhan'ı tabancayla vurulmuş halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Turhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
EVDE MEKTUP BIRAKMIŞ
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Muammer Turhan'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.Öte yandan, polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede bir mektup bulunduğu öğrenildi.