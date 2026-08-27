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Eskişehir'de misafir gittiği arkadaşının evinde bıçaklanarak öldürülen Bülent Sap'ın cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de misafir gittiği arkadaşının evinde bıçaklanarak öldürülen Bülent Sap'ın cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Eskişehir'de, arkadaşı N.Ö.'nün evinde misafir olan Bülent Sap, çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan N.Ö. ile birlikte 3 kişi daha adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR'de evinde misafir edip bir süre birlikte içki içtiği arkadaşı Bülent Sap'ı (48) bıçaklayarak öldüren N.Ö. (42) ile birlikte cinayetle bağlantısı olabileceği değerlendiren 3 arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Şarhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Sap, arkadaşı N.Ö.'nün yaşadığı tek katlı müstakil eve misafirliğe gitti. Birlikte içki içen taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ev sahibi N.Ö. kavga sırasında Bülent Sap'ı bıçakladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bülent Sap'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli N.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ SAYISI 4'E ÇIKTI

Polis ekipleri, şüpheli N.Ö.'nün yanı sıra cinayetle bağlantılı olabileceği değerlendirilen O.Y. (42), A.K. (50) ve S.Y.'yi (34) de gözaltına aldı. Dört şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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