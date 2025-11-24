Haberler

Evgeny Grinko Türkiye Turnesine Çıkıyor

Güncelleme:
Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko, aralık ayında Türkiye'de 12 günde 11 şehirde konser verecek.

Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Türkiye turnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı, aralık ayında gerçekleşecek turne kapsamında 12 günde, 11 şehirde konser verecek.

Evgeny Grinko 6 Aralık'ta İstanbul Başakşehir, 7 Aralık'ta İstanbul Bostancı, 8 Aralık'ta Bursa, 9 Aralık'ta İzmir, 11 Aralık'ta Muğla, 12 Aralık'ta Denizli, 13 Aralık'ta Kocaeli, 15 Aralık'ta Diyarbakır, 16 Aralık'ta Ankara, 18 Aralık'ta Konya, 20 Aralık'ta Trabzon, 21 Aralık'ta Samsun konserleriyle hayranlarıyla buluşacak.

