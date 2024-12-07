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Evgeny Grinko'nun Yeni Eseri 'Murmuration' Yayınlandı

Evgeny Grinko'nun Yeni Eseri 'Murmuration' Yayınlandı
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Besteci ve piyanist Evgeny Grinko, 7 Şubat 2025'te çıkacak 'Winter Moonlight' albümünden 'Murmuration' eserini müzikseverlerle buluşturdu. Eserin yaratılış hikayesini paylaşan Grinko, videoklipi Yerebatan Sarnıcı'nda çekti.

Besteci ve piyanist Evgeny Grinko, 7 Şubat 2025'te Nettwerk tarafından yayınlanacak "Winter Moonlight" adlı albümünden üçüncü teklisi "Murmuration" eserini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Eserin, Winter Moonlight kaydı sırasında tesadüfen ortaya çıktığını aktaran sanatçı, "Kayda başlamadan önceki ısınma sırasında, eser parmaklarımın altından adeta kayıp gitti. Tüm bestelerimi küçük mucizeler olarak görüyorum ancak bu parça, ilhamın gerçek mucizesine şimdiye kadar en çok yaklaştığım an olabilir." ifadelerini kullandı.

Yerebatan Sarnıcı'nda esere klip çeken sanatçı, "Parçanın hissiyatını aktarabileceğim bir mekan aradım ve onu bu muhteşem yeraltı lokasyonunda buldum." ifadesine yer verdi.

Murmuration, sığırcık kuşlarının büyük gruplar halinde uçarken gökyüzünde oluşturduğu dalgalı ve senkronize hareketleri tanımlıyor.

Evgeny Grinko, 17 Aralık'ta Diyarbakır, 21 Aralık'ta Çanakkale, 22 Aralık'ta Kocaeli ve 24 Aralık'ta ise İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
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