Haberler

Hindistan, Everest'te 30 yıl önce yaşamını yitiren dağcının cesedini geri getirmeyi planlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hint yetkililer, 1996'da Everest Dağı'nda hayatını kaybeden ve 'Yeşil Botlar' olarak bilinen dağcı Dorje Morup'un cesedini dağdan indirmek için kurtarma çalışması başlattı.

YENİ Hint yetkililer, 30 yıl önce dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanışı sırasında yaşamını yitiren dağcının cesedini geri getirmeyi amaçlıyor.

Hindistan'ın paramiliter güçlerinden biri olan Hint-Tibet Sınır Polisi, Mayıs 1996'da Everest'e tırmanırken hava şartlarının kötüleşmesi sonucu hayatını kaybeden Dorje Morup'un cesedini dağdan indirmek üzere yüksek irtifa kurtarma uzmanlarıyla anlaşma sürecini başlattı.

Ayağındaki botlar nedeniyle "Yeşil Botlar" olarak anılan Morup'un cesedi, Everest'in 8 bin metrenin üzerindeki "ölüm bölgesi" olarak adlandırılan alanda bulunuyor.

Everest'in Tibet tarafında, Çinli yetkililerin kontrol ettiği bölgede yer alan Morup'un cesedinin geri getirilmesi, Çinli yetkililerin onayına ve uygun hava koşullarına bağlı.

Diğer yandan, 2026 ilkbahar sezonunda Everest'in Tibet tarafını yabancı dağcılara kapatan Çinli yetkililer, henüz Morup'un cesedinin alınmasıyla ilgili açıklama yapmadı.

Mayıs 1996'da Hint-Tibet Sınır Polisi'nden 6 kişi, Everest'e tırmanırken zirveye yakın bölgede hava şartları kötüleşmişti.

Morup ve 2 arkadaşı, hava koşulları nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Foto kapan ele verdi! CHP İlçe Başkanı ve oğluna uyuşturucu operasyonu

Foto kapan ele verdi! CHP'li başkan ve oğluna uyuşturucu operasyonu
Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı

Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
DOA sisteminde ilk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı

Türkiye'nin yeni sistemi ilk günden yüz binlerce lira dağıttı
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar