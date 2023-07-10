Eve girmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı

Bursa'nın İznik İlçesi'nde bir eve girmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı. Olay, Bursa'nın İznik İlçesi Eşrefzade Mahallesi Kocaeren Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeren Caddesi üzerindeki bir eve girmeye çalışan hırsız mahalleli tarafından fark edildi. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.D.'yi suçüstü yakaladı. E.D. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.