Üye Girişi
Haberler

Eve girmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı

Güncel Haberler

Bursa'nın İznik İlçesi'nde bir eve girmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı. Olay, Bursa'nın İznik İlçesi Eşrefzade Mahallesi Kocaeren Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeren Caddesi üzerindeki bir eve girmeye çalışan hırsız mahalleli tarafından fark edildi. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.D.'yi suçüstü yakaladı. E.D. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eve girmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı

BURSA - Bursa'nın İznik İlçesi'nde bir eve girmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı.

Olay, Bursa'nın İznik İlçesi Eşrefzade Mahallesi Kocaeren Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeren Caddesi üzerindeki bir eve girmeye çalışan hırsız mahalleli tarafından fark edildi. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.D.'yi suçüstü yakaladı.

E.D. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - Güncel

Bursa İznik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title