Sakarya'da 2 evden hırsızlık yapan kadınlardan biri tutuklandı, diğeri ev hapsi aldı

Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde iki evden döviz ve ziynet eşyası çalan iki kadın şüpheli, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ev hapsi cezası alırken, E.İ. tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 29 Nisan'da Adapazarı ilçesinden, bir gün sonra da Serdivan ilçesindeki evden döviz ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iki adresten de hırsızlık gerçekleştiren şüphelilerin S.Ç. (33) ve E.İ. (25) isimli kadınlar olduğunu tespit etti. Eskişehir'de ikamet ettikleri belirlenen kadınlar, yine Pamukova ilçesine hırsızlık amacıyla geldiği sırada yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç.'ye ev hapsi cezası verilirken, E.İ. tutuklandı.

