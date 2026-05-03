Evde çıkan yangında hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde evinde çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen Ünzile Ceylan (98) hayatını kaybetti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde Ünzile Ceylan'ın tek kaldığı evde yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan Ünzile Ceylan yoğun dumandan etkilendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ceylan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

