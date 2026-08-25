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Şavşat'ta Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Şavşat'ta Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyü Agara Mahallesi'nde tek katlı bir evde çıkan yangın, bitişikteki eve sıçradı. İtfaiye ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, bitişiktekine sıçradı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, evler kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Erikli köyünün Agara Mahallesi'nde öğle saatlerinde tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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