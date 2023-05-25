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Evciler ilçesinde Süt Sığırcılığı Kursu sona erdi

Evciler ilçesinde Süt Sığırcılığı Kursu sona erdi

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde gerçekleştirilen Süt Sığırcılığı Kursu sona erdi. Kurs Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi ve besicilere hayvancılığın daha karlı ve verimli yapılabilmesi için teknik ve yeni teknolojiyi kullanma eğitimi verildi.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde gerçekleştirilen Süt Sığırcılığı Kursu sona erdi.

Kurs Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı kursta besicilere hayvancılığın geleneksel yöntemlerden farklı olarak, daha karlı ve verimli yapılabilmesi amacıyla teknik, yeni teknolojiyi kullanmasını bilen çiftçilerin yetiştirilmesini sağlamak için eğitim verildi. 4'ncü dönem Süt Sığırcılığı Kursunun tamamlandığı ilçede besiciler faaliyetten dolayı Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Evciler Güncel Haberler

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