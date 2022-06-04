Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı - Nevruz İlimdaroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Osmangazi ilçesindeki tarihi Kayıhan Mahallesi Yağız Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar evde bulunan Hakan Bayındır ile Buse Bayındır, çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen Hakan ve Buse Bayındır ile onları kurtarmaya çalışan Levent Karabıyıkoğlu, tedbir amacıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Evde zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Nevruz İlimdaroğlu - Güncel

Osmangazi Kayıhan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title