Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi - Haberler

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Osmangazi ilçesindeki tarihi Kayıhan Mahallesi Yağız Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar evde bulunan Hakan Bayındır ile Buse Bayındır, çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen Hakan ve Buse Bayındır ile onları kurtarmaya çalışan Levent Karabıyıkoğlu, tedbir amacıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Evde zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.