Ev hapsi kaldırılan Gülşen, yılbaşına kadarki 50 konserini iptal etti
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İmam Hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle önce cezaevine gönderilen ardından cezası ev hapsine çevrilen ve daha sonra bu cezası da kaldırılan Gülşen, dinleneceğini belirterek yılbaşına kadarki 50 konserini iptal etti.
İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle ceza alan Gülşen, yılbaşına kadar olan 50 konserini iptal eti.Açıklama yapan Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk, Gülşen'in bir süre dinlenme kararı aldığını belirtti.
KARARI GÜLŞEN VERDİ
Gülşen'in Avukatı Emek Emre de konseri iptallerinin hukuki bir yönünün bulunmadığını, kararın tamamen Gülşen'in inisiyatifinde olduğunu belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel