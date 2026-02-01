Dubai-Düsseldorf seferi yapan uçak, rahatsızlanan yolcu nedeniyle Antalya'ya indi

EUROWINGS'in Dubai-Düsseldorf seferini yapan Airbus A320 tipi uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması üzerine Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.

Eurowings Havayolları'na ait A-AENG tescilli Airbus A320 tipi, #EW1179 sayılı Dubai-Düsseldorf seferini yapan yolcu uçağı, uçuş sırasında bir yolcunun rahatsızlanması üzerine dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na yönlendirildi. Yolcunun durumunun kritik olması nedeniyle uçak piste indikten sonra park pozisyonuna alınmadan durdu. Sağlık ekibi hasta yolcuya ilk müdahaleyi uçak içinde yaptı.