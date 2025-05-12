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Euro-Med Raporu: İsrail, Gazze'de Her Saat Bir Kadını Öldürüyor

Euro-Med Raporu: İsrail, Gazze'de Her Saat Bir Kadını Öldürüyor
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Euro-Med tarafından yayımlanan rapor, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 ile 11 Mayıs 2025 arasında Gazze Şeridi'nde her saat bir Filistinli kadını öldürdüğünü ortaya koydu. Rapor, en az 12 bin 400 kadının hayatını kaybettiğini ve bunun 7 bin 920'sinin anne olduğunu belirtiyor.

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in 7 Ekim 2023 ile 11 Mayıs 2025 arasında Gazze Şeridi'nde her saat bir Filistinli kadını öldürdüğünü açıkladı.

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Euro-Med tarafından yayımlanan raporda, "İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde en az 12 bin 400 Filistinli kadını öldürdü. Bunların 7 bin 920'si anneydi." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, bu verilerin İsrail'in Gazze'de her gün ortalama 21,3 kadını öldürdüğünü gösterdiği, bunun da her 67 dakikada yaklaşık bir kadına denk geldiği vurgulandı.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 12 bin 400'den fazla kadını öldürdüğünü duyurmuştu

Gazze Şeridi'ndeki soykırımını 19 aydır sürdüren İsrail ordusu, sivillerin evlerini, yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve barınaklarını yoğun bir şekilde bombalayarak, çoğu kadın ve çocuk, her gün onlarca kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden oluyor.

İnsan hakları raporlarına göre, devam eden İsrail saldırılarının en ağır bedelini çocuklar ve kadınlar ödüyor.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda, çoğunluğu çocuk ve kadın, 52 bin 862 Filistinli hayatını kaybetti, 119 bin 648 kişi yaralandı, 11 binden fazla kişi ise kayıp.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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