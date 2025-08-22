Euro-Med: İsrail'in Gazze'deki Çiftçilere Yönelik Saldırıları Açlığı Savaş Aracı Olarak Kullanıyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütünden (Euro-Med), İsrail'in Gazze'de 5 çiftçiyi öldürmesinin, "yerel düzeyde gıda teminini engellemeye ve açlığı sistematik bir şekilde savaş aracı olarak kullanmaya yönelik bir politika" olduğunu belirtti.

Euro-Med'in yazılı açıklamasında, İsrail ordusunun, Han Yunus'un kuzeybatısındaki "Asda Hapishanesi" çevresinde bir insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda, aynı aileden 5 çiftçiyi öldürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, bu saldırının münferit bir olay olmadığı, İsrail'in yıllardır yüzlerce çiftçiyi öldürerek veya yaralayarak, ayrıca tarım arazilerini bombalayarak ya da işgal ederek Gazze'nin tarımsal üretim kapasitesini yok ettiği vurgulandı.

Gazze'de gıda kaynaklarına yönelik saldırıların, Birleşmiş Milletlere bağlı Küresel Gıda Güvenliği Aşamalı Sınıflandırma sisteminin (IPC) Gazze'de resmen "kıtlık" ilan etmesiyle aynı döneme denk geldiğine dikkati çekilen açıklamada, verilere göre İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 1218 tarımsal kuyu kullanılamaz hale gelirken, ekim yapılan alan 93 bin dönümden 4 bine düştüğü ve seraların yüzde 85'inin yok edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu durumun, tarımsal üretimi neredeyse tamamen çökerttiği ve halkın kendi gıdasını üretme imkanını ortadan kaldırdığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail çiftçileri doğrudan hedef alarak tarım arazilerini ölüm bölgelerine çevirdi. Kuyu ve sulama şebekelerinin tahrip edilmesiyle de tarımsal üretim imkansız hale geldi. İsrail'in çiftçilere saldırıları, açlığı sistematik biçimde savaş aracı haline getirme politikasıdır."

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasının yardım girişini engellediği, şehre giren az sayıda yardımın da adil bir şekilde dağıtılmasının önüne geçildiği kaydedildi.

Euro-Med, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'deki aç bırakma ve tarımsal yıkım politikalarının savaş ve insanlığa karşı suç olarak tanınması, yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması ve İsrail'e yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) yayımladığı son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı." ifadeleri kullanılmıştı.