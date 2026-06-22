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EÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet töreni yapıldı

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Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen törenle 247 öğrenci diplomalarını aldı. Dekan Yardımcısı, mezunların toplum sağlığı için önemli sorumluluklar üstleneceğini vurguladı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 247 öğrenci törenle diplomasını aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aytül Pelik Hadımlı, mezunların toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli sorumluluklar üstleneceğini belirtti.

Öğrencilerin, insan yaşamına doğrudan dokunacağını kaydeden Hadımlı, "Bilgi kadar vicdanı, teknik yeterlilik kadar insani değerleri de gerektiren kutsal bir sorumluluğu üstleniyorsunuz. Unutmayın ki sahip olduğunuz diploma bir son değil yaşam boyu öğrenme yolculuğunuzun yeni bir başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.

Fakülteyi birincilikle tamamlayan Selen Esen de mesleklerini en iyi şekilde yapabilmek için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
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