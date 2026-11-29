ETUPSA, Saraçlar Caddesi'nde atık ilaçların zararlarına dikkati çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ETUPSA, 'Doğaya İlaç Ol' projesi kapsamında Saraçlar Caddesi'nde atık ilaçların çevre ve insan sağlığına etkisine dikkati çeken etkinlik düzenledi. Etkinlikte ilaçların evsel çöple atılması veya lavaboya dökülmesinin riskleri anlatıldı, uygun toplama noktalarının önemi vurgulandı.
Trakya Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği (ETUPSA) tarafından, atık ilaçların çevre ve insan sağlığına etkilerine dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen "Doğaya İlaç Ol" projesi çerçevesinde Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçların zararları anlatıldı.
İlaçların evsel çöplerle birlikte atılması veya lavaboya dökülmesinin çevresel risklere yol açabileceğine dikkat çekilen etkinlikte, atık ilaçların uygun toplama noktalarına ulaştırılmasının önemi vurgulandı.
ETUPSA üyesi öğrenciler, vatandaşlarla birebir görüşerek bilgilendirici materyaller dağıttı.
Proje ile ilaç atıklarının kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmasının önlenmesi ve toplumda kalıcı çevre bilinci oluşturulması hedefleniyor.